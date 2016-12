5 Dez 2016, 12:17h

Bruno Travassos está de volta à Desportiva do Fundão Era uma das possibilidades mais fortes e confirmou-se. Bruno Travassos está de volta ao comando técnico da Desportiva do Fundão, sucedendo a Adil Amarante, treinador que lhe tinha sucedido no último verão e que foi despedido no dia 2 de dezembro. Travassos já estará no treino desta segunda-feira, com o objetivo de elevar os níveis de confiança de equipa e também, naturalmente, os resultados. A Desportiva ocupa o nono lugar e a grande meta para os próximos três jogos (final da primeira volta) é entrar nos oito primeiros para poder disputar a Taça da Liga em janeiro. Já no sábado o Fundão recebe o Rio Ave, no dia 17 visita o Sp. Braga e no dia 31 recebe o Burinhosa. Por: Filipe Sanches