4 Dez 2016, 18:58h

Águias do Moradal isola-se no comando O Águias do Moradal derrotou este domingo a Estação/UBI por 3-0 e isolou-se no comando da Liga Bricomarché Castelo Branco, ficando com mais dois pontos do que o Alcains, que não foi além do empate (0-0) na visita ao IPCB. Resultados da jornada 9: Idanhense - Ac. Fundão 4-2 Águias Moradal - Estação/UBI 3-0 Belmonte - Atalaia do Campo 2-3 IPCB - Alcains 0-0 Proença - Vila Velha Ródão 3-0 Folgou o Pedrógão Na I Divisão Distrital da Guarda, o Fornos de Algodres deixou-se alcançar na liderança pelo Sp. Mêda. Ambas as equipas têm agora 21 pontos, mais um do que o Sp. Sabugal. Jornada 10: Sp. Mêda 2 - 0 Aguiar Beira São Romão 2 - 1 Figueirense Fornos de Algodres 1 - 1 Sp. Sabugal Estrela Almeida 0 - 0 Trancoso Desp. Soito 2 - 1 Manteigas Vilanovenses 1 - 0 V. Cortez Mondego Folgou o Vilar Formoso