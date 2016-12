4 Dez 2016, 18:42h

Sertanense reforça posição de subida O Sertanense (que derrotou este domingo a Naval por 1-3) continua a dividir a liderança da Série E do Campeonato de Portugal com o Fátima e reforçaram a posição nos dois primeiros lugares, pois ambas as equipas venceram este domingo e beneficiaram dos desaires de vários adversários. Têm agora 25 pontos, mais três do que Leiria e Operário e mais quatro do que o Sp. Ideal e o Benfica e Castelo Branco, que se deixou surpreender em casa pelos leirienses (1-2). No sétimo lugar está o Sernache, que empatou em casa com o Carapinheirense (1-1), enquanto o Oleiros é penúltimo, após o empate caseiro com o Operário (1-1). Na Série D, o Gouveia continua em sexto, depois de derrotar o Tourizense por 3-0. Por: Filipe Sanches