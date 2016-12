4 Dez 2016, 18:28h

Sp. Covilhã derrota Varzim e sobe ao 10.º lugar O Sp. Covilhã recebeu e bateu, este domingo, o Varzim por 2-0, saltando de imediato para o 10.º lugar da II Liga (21 pontos), com 17 jornadas realizadas. Filipe Chaby, no final da primeira parte, e Bokila, perto do fim do segundo tempo, assinaram os golos dos seranos, que conseguiram pela primeira vez esta temporada ganhar dois jogos consecutivos no campeonato. Foi também o primeiro triunfo dos covilhanenses por mais do que um golo de diferença, mostrando que a sorte poderá estar a mudar. Apesar de tudo isto, a equipa de Filipe Gouveia sabe que não pode abrandar, porque um resultado mau poderá colocá-la de novo na zona "vermelha" da classificação. No próximo sábado, o Sp. Covilhã visita o Gil Vicente, que tem menos um ponto. Por: Filipe Sanches