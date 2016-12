4 Dez 2016, 00:57h

Fundão perde em Oliveira de Azeméis e põe em risco o "playoff" Apesar da chicotada psicológica, a Desportiva do Fundão voltou a perder, desta feita na deslocação ao reduto do Futsal Azeméis, por 6-3, descendo ao oitavo lugar da I Divisão Nacional de futsal. O jovem adjunto João Nuno Ribeiro comandou a equipa após a saída de Adil Amarante, mas a exibição voltou a ser fraca em vários períodos do encontro. Depois de sofrer três golos na primeira parte, o Fundão ainda deu um ar da sua graça no inicio do segundo tempo, empatando com golos de Yulian, Erick Mendonça e Danilo Hugo, mas depois voltou a desconcentrar-se. No próximo sábado, já com novo treinador, os fundanenses recebem o Rio Ave num jogo de crucial importância. Por: Filipe Sanches