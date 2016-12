Desporto (JF Diário)

2 Dez 2016, 23:47h

Desportiva do Fundão prescinde de Adil Amarante A Desportiva do Fundão decidiu esta sexta-feira prescindir dos serviços do treinador brasileiro Adil Amarante, vítima dos maus resultados e sobretudo da visível falta de organização da equipa em vários jogos. O jovem adjunto João Nuno Ribeiro assumirá o comando da equipa este sábado em Oliveira de Azeméis, mas o clube deverá anunciar um novo técnico no início da próxima semana. O regresso de José Luís, atual selecionador nacional de sub-21, ao clube é o grande sonho da Desportiva, mas há outras hipóteses em carteira. Uma delas é o regresso de Bruno Travassos. Outra é Vítor Espinhaço, técnico que tem vindo a fazer um bom trabalho no Cariense. Têm a palavra a direção liderada por Rui Quelhas, que, numa solução mais "cara", poderá ainda procurar alguém no mercado espanhol. Por: Filipe Sanches

Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 7 Votos 25 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura