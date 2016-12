Desporto (JF Diário)

Desportiva do Fundão goleada em casa pelo Módicus A Desportiva do Fundão regressou esta quinta-feira às más exibições e às derrotas, ao perder em casa com o Módicus por números pesados (2-7), descendo para o sétimo lugar da I Divisão Nacional de futsal. Na primeira parte, os fundanenses até jogaram a um nível aceitável, chegando ao intervalo com um empate (1-1, golo de Márcio Moreira) e com dois remates aos ferros, bem como um penálti por assinalar a seu favor, mas o segundo tempo foi um descalabro, sem chama, sem concentração. Os inúmeros erros individuais e coletivos permitiram aos nortenhos ganhar uma vantagem muito confortável em poucos minutos. Adil Amarante ainda arriscou com guarda-redes avançado, mas essa estratégia só trouxe um golo, assinado por Dany. No próximo sábado há já outra jornada, com os fundanenses a visitarem o Futsal Azeméis, exatamente a equipa que acaba de lhes roubar a sexta posição (têm ambos os clubes dez pontos). Olhando para a tabela classificativa, verifica-se que os cinco primeiros "cavaram" já um fosso de sete pontos para as restantes equipas, pelo que neste momento o Fundão terá é de preocupar-se em manter uma posição de "playoff" (oito primeiros) e esquecer objetivos mais ambiciosos como em épocas anteriores. Por: Filipe Sanches

