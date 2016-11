30 Nov 2016, 15:43h

Arruada do 1 de dezembro na noite de quarta para quinta-feira A tradição do primeiro dia de dezembro volta a cumprir-se no Fundão, para assinalar o fim do domínio filipino em Portugal. Na viragem de quarta para quinta-feira, à meia-noite, diferentes gerações juntam-se na Praça do Município e, acompanhadas pela Banda Filarmónica de Pêro Viseu, percorrem as principais ruas da cidade, numa iniciativa que se realiza para simbolicamente "mandar embora os espanhóis". É uma manifestação única na região.