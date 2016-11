30 Nov 2016, 15:18h

“Estão a asfixiar-nos” “ESTÃO a asfixiar-nos”. A afirmação é do reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), António Fidalgo, e refere-se ao financiamento da tutela para o ensino superior, que no caso da UBI, não dá sequer para pagar a totalidade dos salários. Motivo mais do que suficiente para que António Fidalgo volte a reivindicar a revisão do sistema que mantém a UBI subfinanciada há vários anos. “Exigimos um modelo de financiamento claro e simples do ensino superior porque com este subfinanciamento crónico estão a asfixiar-nos completamente”, disse. Da análise dos números, verifica-se que em 2016 a transferência da tutela para a UBI foi de apenas 22,8 milhões euros, quando em despesas com pessoal foram de 28,2 milhões de euros. Só nesta componente o défice é superior a 5,3 milhões de euros. Às contas, têm ainda de se juntar despesas de funcionamento, custos de contexto ou de apoio ao funcionamento laboratorial. A título de exemplo, só em água e aquecimento esta universidade (implantada em antigas fábricas) tem custos de cerca de um milhão de euros. Ou seja, o dinheiro que chega do Governo está longe de fazer face às necessidades. E isto acontece porque os montantes são decididos com base no histórico, que remonta há mais de 15 anos e que não tem em conta o crescimento que, entretanto, a UBI alcançou. Entre outros aspetos, pode apontar-se o número de alunos, que há 15 anos eram cerca de cinco mil e hoje são mais de sete mil. Nos níveis de qualificação, segundo explicou o reitor, passou-se de um corpo docente com 50 por cento de doutorados para cerca de 90 por cento de doutorados. Resultados positivos que também fizeram crescer os custos, mas que continuam sem estar refletidos nas transferências do Estado, o que também cria uma situação de desigualdade relativamente às universidades que há 15 anos já tinham o crescimento e o nível de qualificação estabilizados. Uma situação que, sublinha, se traduz no “agravamento das assimetrias históricas e que atingem já proporções clamorosas”. “É inadmissível que numa determinada instituição um aluno tenha um financiamento de seis mil euros do Orçamento de Estado e que noutra instituição esse valor não ultrapasse os dois mil euros”, afirmou, sem querer especificar as instituições em causa, mas garantido que tais dados são reais. Lembrando que, até agora, a UBI tem conseguido sobreviver com “grande esforço” e recorrendo às receitas próprias que conquista, nomeadamente através de candidaturas a projetos, António Fidalgo salienta igualmente que o subfinanciamento crónico também penaliza a estratégia de captação de fundos e aprovação de projetos. Tal como lembra, nas candidaturas a projetos europeus, há sempre uma componente de autofinanciamento que, dada a situação, é cada vez mais difícil para a UBI assegurar. “Estão a secar-nos e isto está a chegar a um ponto insustentável”, refere António Fidalgo, vincando que a UBI já, por diversas vezes e meios, fez chegar os apelos à tutela, ponderando agora o recurso à Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República. Por: Catarina Canotilho