30 Nov 2016, 15:15h



Cultura apoia bombo a património imaterial

Lavacolhos está a transformar-se numa espécie de centro aglutinador de estudo sobre a história do bombo. Casa do Bombo tem novos conteúdos

A DIREÇÃO Regional de Cultura do Centro (DRCC) está disponível para apoiar as candidaturas do bombo a património imaterial. A informação foi deixada, sexta-feira, em Lavacolhos por Ricardo Cândido, representante deste organismo que marcou presença na cerimónia de inauguração da requalificação da Casa do Bombo, espaço que depois de um investimento de 54 mil euros, passará a contar com nova imagem e novos conteúdos que contribuirão para dar a conhecer e preservar a tradição e cultura do bombo.

Um espaço que também engloba a componente de aprendizagem para que não se perca nem deixe de se ouvir este “som que representa muito da identidade do concelho do Fundão”, como referiu o presidente de Câmara, Paulo Fernandes.

Sublinhando a importância da cultura do bombo e depois de ter ouvido as palavras do representante da DRCC, Paulo Fernandes também garantiu que a candidatura do bombo a património imaterial nacional vai avançar, já com olhos postos na Unesco: “Vamos avançar com a questão do património imaterial a nível nacional e, quem sabe, ser a rampa de lançamento para algo mais ambicioso. Se o bombo é uma expressão universalista do povo português porque não - como outras componentes universalistas como o fado ou o cante alentejano - pensar no bombo como património material da humanidade”, disse.

Os bombos estiveram no centro das atenções durante o congresso que trouxe ao Fundão vários especialistas na matéria. Durante os trabalhos, ficou clara a ideia de que não é possível manter as tradições como eram há 100 ou 200 anos, sendo necessário adaptá-las aos novos tempos, como acontece, designadamente, com os grupos de bombos.

Num painel moderado pelo diretor da Academia de Música e Dança, João Correia, o investigador de etnografia musical José Alberto Sardinha falou dos pífaros da Beira Baixa e do seu variado reportório musical, mas também dos bombos, que, afinal, existem, com outras designações, noutras regiões do país. Os Bombos de Lavacolhos estiveram quase sempre em destaque, tendo ficado entre os presentes a convicção de que, por causa deles e da projeção que alcançaram, Lavacolhos é cada vez mais uma espécie de centro aglutinador do estudo da história do bombo. Os bombos mais conhecidos do concelho do Fundão têm inspirado algumas teses académicas, como se viu e ouviu durante o congresso, também ele marcado pela alegria do toque do bombo.