30 Nov 2016, 15:11h

Poderá esta promessa eleitoral aumentar as tarifas para o Interior? Fusão dos sistemas traduziu-se em poupança para o Interior, mas as Câmaras do Litoral estão prontas para sair. Ministro e secretário de Estado garantem que não há aumentos. Mas o mecanismo criado deixa dúvidas UM ANO e meio depois, a fusão de vários sistemas multimunicipais de abastecimento e saneamento de água pode ser revertida. Desde o dia 4 de novembro, a promessa eleitoral que tinha sido assumida pelo PS relativa à reversão da reforma do setor da água ganhou forma de lei. Com o número 72/2016, o mais recente decreto-lei deste setor passa a prever cisão dos sistemas antes agregados e a criação de novas empresas. Está dado o primeiro passo para o cumprimento de mais uma promessa eleitoral, que, desta vez, pode vir a custar caro ao Interior. A tutela já garantiu que tal não acontecerá, mas o dossiê é complexo, deixa dúvidas e o receio (legítimo) de que, no fim das contas os valores da fatura aumentem. Por: Catarina Canotilho