Coragem

OS DIAS não se coligem de outra forma que não aquela em que os selecionamos como reservas de memórias relevantes. Daqui decorre como natural que os erros pretéritos sirvam de lições de futuro com o intuito de não se insistir na repetição de lapsos que, cumulativamente, se traduzem no aprofundar de desigualdades e no afastamento das regiões dos padrões mínimos de equidade que lhes permitam manter um padrão sustentável de dinamismo económico e social. Durante muito tempo, as questões que, amiúde, se levantaram sobre a “interioridade” não variaram muito entre o lamento e a boa vontade; aquele voluntarismo com que se enfrenta uma doença grave com uma aspirina na mão. Mas os últimos anos têm traduzido um aperfeiçoamento dessa visão; até porque se tornou relativamente pacífico que quando se abordam as pesadas heranças da interioridade já não bastam tribunas e um papel cheio de boas intenções, seladas por uma salva de palmas, para depois continuar quase tudo na mesma.

Enfrentar decisivamente os problemas do Interior passa inevitavelmente por esta fase embrionária, que é a de cairmos no caldeirão da realidade; ir às raízes dos problemas e afastar definitivamente a abordagem bucólica e contemplativa sobre o território. Emigração, demografia e economia estão profundamente ligados neste processo de esvaziamento territorial. Ter a consciência de que a crise demográfica que grassa pela Beira tem apenas e só numa razão: um desenvolvimento económico anémico, incapaz de assegurar perspetivas de futuro aos residentes. Não começar a resolver esta questão é estar a insistir nos erros que alimentaram esta torrente que nos trouxe até aqui. Mas como o emprego não se cria do nada, nem os empresários estão dispostos a investir em territórios sem quadros ou condições competitivas mínimas, o passo seguinte é o da dotação da região com as condições básicas que lhe permita captar investimento exterior e potenciar os seus próprios recursos. E é neste ponto que para além da vontade política, entra a coragem. A coragem de canalizar investimentos públicos para uma região com pouco peso eleitoral e escassa capacidade reivindicativa. Foi infinitamente mais fácil fechar escolas, extensões de saúde, postos de correios, taxar obscenamente a única autoestrada da região do que estruturar um plano de investimento público para dotar a Beira Interior de capacidade competitiva. É infinitamente mais fácil, porque há o álibi do despovoamento, porque dos 230 deputados na Assembleia da República, o vasto território da Beira Interior (distritos de Castelo Branco e da Guarda) têm apenas oito representantes, porque a região está fragmentada em três comunidades intermunicipais e não numa, como deveria estar.

Sabemos que é difícil, muito difícil. E será cada vez mais. Não se pede, nem nunca se pediu que Lisboa fizesse o trabalho pelas instituições da região, mas o que sempre se exigiu é que se criassem condições mínimas para que a região pudesse lutar por si contra o esvaziamento demográfico, que muitos ainda consideram como irreversível. É desta coragem que se precisa. Hoje ninguém duvida, no contexto económico em que vivemos, que este será o fator decisivo para a região: A coragem política.

