30 Nov 2016, 14:57h

Salvar o Rio Tejo da poluição Comissão de Acompanhamento sobre Poluição no Rio Tejo, faz dez recomendações para salvar rio O RELATÓRIO da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo revela que apesar das melhorias feitas ao longo dos anos para a diminuição da poluição no rio que atravessa Portugal pelo distrito de Castelo Branco, metade das massas de água (permanência de poluente) “ainda têm uma classificação inferior a Bom”. O relatório indica que, de forma geral, “observa-se que cerca de 90 por cento da carga rejeitada em termos de Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) pertence às Estações de Tratamento de Águas e Resíduos (ETAR) urbanas, sendo o restante dividido entre as demais categorias de pressão, referindo-se que a indústria transformadora e indústria alimentar e do vinho obtém o valor mais elevado, de seis por cento. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Célia Domingues