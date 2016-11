23 Nov 2016, 19:05h

Sp. Covilhã muito infeliz regressa à zona de descida O Sp. Covilhã voltou a sentir na pele, esta quarta-feira, muita da infelicidade que o tem acompanhado nesta temporada, principalmente nos jogos em casa. Mais uma vez, os serranos foram superiores, mas a verdade é que perderam com o Desportivo das Aves (0-2). Com este resultado, os covilhanenses caem para a zona de descida (17.º lugar), enquanto o Aves mantém a segunda posição de subida. Se perguntarmos aos visitantes como é que conseguiram um golo, dificilmente saberão responder. Se lhes perguntarmos como fizeram dois... bem, nem vale a pena perguntar. Em todo o jogo, o Aves rematou apenas uma vez à baliza de Igor Rodrigues. Foi aos 73 minutos, por João Pedro, numa grande penalidade discutível. Soares foi mais forte na dividida com um adversário, mas este aproveitou para "sacar" a falta dentro da área. Como se essa sorte não bastasse aos nortenhos, ainda viram o lateral serrano Mike fazer autogolo num lance que estava perfeitamente controlado, aos 81 minutos. Naturalmente, o Sp. Covilhã já não teve força anímica para evitar a derrota. Os jogadores sentiram perfeitamente que era uma tremenda injustiça, depois de terem criado quatro oportunidades claras de golo. Harramiz assinou duas: na primeira falhou escandalosamente debaixo da baliza; e na segunda viu Quim fazer uma enorme defesa. O experiente guardião internacional português esteve também em grande na segunda parte, quando desviou um tiro de Davidson para o poste. Pouco depois foi Chaby, de livre direto, a rematar à barra! TREINADORES "Não tenho palavras para explicar este jogo. Não sei o que é preciso fazer mais para ganharmos. Mais uma vez fomos superiores, recebemos os elogios do adversário, mas os pontos vão para o outro lado", resumiu no final da partida o técnico serrano, Filipe Gouveia, completamente desolado. Do lado do Aves, Ivo Vieira assumiu sem complexos que a sua equipa "foi feliz, frente a um Sp. Covilhã que criou muitos problemas ao longo dos 90 minutos", sublinhando que as equipas que querem subir também precisam de uma ponta de sorte. FICHA Jogo no Estádio José Santos Pinto. Sporting da Covilhã - Desportivo das Aves, 0-2. Ao intervalo:0-0. Marcadores: 0-1, João Pedro, 72 minutos (grande penalidade). 0-2, Nelson Pedroso, 80 (própria baliza). Equipas: - Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, Mike, Zarabi, Joel, Ofori (Soares, 26), Djikine, Gilberto (Bokila, 70), Chaby (Diarra, 62), Luís Pinto, Davidson, Harramiz. (Suplentes: Hugo Marques, Zé Pedro, Bokila, Medarious, Diarra, Prince, Soares). Treinador: Filipe Gouveia. - Desportivo das Aves: Quim, Hackman, Bosson (Valente, 84), J. Pedro, Nelson, Ericson, Zé Tiago, Tarcísio, Pedró (Balogun, 54), Mendy (Renato Reis, 66), Barry. (Suplentes: Rafa, T. Valente, Guedes, Renato Reis, Balgun, B. Alves, J. Amorim). Treinador: Ivo Vieira. Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria). Ação disciplinar: Cartão amarelo a Ericson (39), Mike (48), Mendy (61), Djikine (79), Renato Reis (82), Zarabi (88). Assistência: Cerca de 250 pessoas. Por: Filipe Sanches