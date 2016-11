23 Nov 2016, 15:45h

O que pode ver nos próximos dias na região O JF recomenda: O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres vai ser assinalado no Fundão, no dia 25 de novembro, sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Uma ação cívica que terá inicio no Parque Verde, no Fundão. A luta contra todas as formas de violência deve ser uma batalha coletiva. Para a Marcha pela Eliminação da Violência contra as mulheres, os participantes deverão vestir uma peça de roupa branca. A organização é do município fundanense. TEATRO Espetáculo Cinderela, dia 25 de novembro, às 21 e 30, no Cine Teatro Avenida, em CASTELO BRANCO. Entrada cinco euros para crianças e sete euros para adultos. Descontos para famílias de quatro elementos. EXPOSIÇÕES Mais uma vez o Museu do Canteiro assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o Obstetra Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã. Para além dos populares presépios do figurado de Barcelos ou de Estremoz, nas coleções particulares surgem, cada vez mais, nomes menos conhecidos do público em geral.Para ver no Museu do Canteiro em ALCAINS até 6 de janeiro. A exposição El Único Jardin – de la Botânica de Johann Hieronymus Kniphof al Jardín de D. João de Mendonça, de Miguel Elias procura valorizar a imagem botânica como meio para atingir conhecimento científico e sentir poético. Hoje, mais que nunca, é impossível desvincular o conhecimento científico das imagens que o desvendam. Daí a reivindicação do valor do desenho científico de carácter botânico como conhecimento científico em si mesmo. Miguel Elias é pintor, gravador e professor na Universidade de Salamanca. Esta exposição integra-se no projecto Castelo de Artes – Encontros de Castelo Branco. Para ver até dezembro no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em CASTELO BRANCO. INICIATIVAS Workshop com Gravito Henriques sobre cogumelos silvestres, do dia 26 de novembro, em CASTELO NOVO. Custa 18 euros e terá o seguinte programa: 10 horas, breve introdução à micologia, 10 e 15, passeio micológico para observação e apanha de cogumelos; 13 horas, almoço, 14 e 30, boas práticas de apanha e conservação de cogumelos; 15 horas, identificação dos cogumelos recolhidos e 16 e 30, exposição dos cogumelos identificados. Inscrição custa 18 euros, com almoço incluído. Mais informações através do 966517878 ou castelonovo2ponto0@gmail.com Feira Troca a Tod@s, organizada pela Colabora, junto ao Jardim Público, na COVILHÃ entre as 14 e 30 e as 18 e 30 no sábado, 26 de novembro. Podem ser adquiridos legumes, pão caseiro, produtos vegetarianos, bolos, artesanato, livros, sabonetes artesanais, brinquedos, entre muitos outros produtos. Haverá um espaço de troca de brinquedos. Sugere-se que cada criança traga um brinquedo seu para uma criança menos favorecida receber como prenda de Natal.O programa de animação começa às 15 com danças tradicionais europeias, pelo grupo Covilhã em Transição, às16 horas demonstração de Flamenco, com Glória Olivares. Realiza-se, no dia 26 de novembro, a partir das 21 horas, no Centro Cultural e Recreativo da ENXABARDA, uma noite de fados. Do grupo de fados farão parte Carla Leitão e Júlio Neves (vozes), Alberto Melo e Carlos melo (violas) e Acácio Marujo (guitarra portuguesa). Haverá para além do fado, caldo verde, petiscos, pão e vinho, entre outros. No FUNDÃO, realiza-se no sábado, na Praça Velha, o Mercado de Trocas e Usados e que inclui ainda um espaço “Mercadito” dedicado às crianças e respetivas famílias, aberto à participação de crianças entre os 3 e os 15 anos, com o objetivo de promover a exposição, venda, compra e troca direta de brinquedos usados, tais como jogos, CD, DVD, livros, bonecos, carros, bolas, legos, cromos e outros artigos educativos. Pela ocupação de cada lugar de venda e por dia será devida a taxa de 2,20 euros para lugares de venda no Mercado de Trocas e Usados e 1,10 euros para os lugares no Mercadito. A inscrição pode ser feita no local.