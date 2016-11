23 Nov 2016, 15:41h

EDITORIAL

Elegias de outono A paz, a concórdia e a solidariedade, mesmo que imperfeitas, não são garantias absolutas. Nunca o foram. Foram erguidas sobre o sofrimento de milhões. 1 – A COMODIDADE com que amiúde se invoca a “crise da democracia” para ilustrar a atual deriva populista não acrescenta nada ao debate, porque, fundamentalmente, a crise não é a do sistema que permite gerar e dar representatividade a essas derivas. O problema é aquilo que cria e alimenta as hidras do populismo que ameaçam minar a prevalência das tradicionais forças políticas. Liberais, socialistas, social-democratas e democratas-cristãos foram, no essencial, as correntes tradicionais que ocuparam os lugares de poder nas democracias representativas da Europa ocidental no pós-guerra. O que tem sido notório na realidade europeia é a abertura de brechas nesse velho postulado. Itália, Grécia, Espanha, só para nos confinarmos a casos que nos são mais próximos, são exemplos deste baralhar e dar de novo. Por exemplo, o histórico PASOK grego foi devorado pelo furacão da crise e pelas suas incontroláveis dinâmicas posteriores; o PSOE, em Espanha, está ameaçado pelo crescimento do Podemos. Um pouco por toda a Europa há um emergir de novos movimentos e de uma redefinição das tradicionais tendências de voto. O problema não é, naturalmente, o surgimento destes novos movimentos políticos, mas, sim, o reaparecimento de perigosas derivações extremistas que se alimentam do desespero, da incerteza, dos despojos das crises e do medo, apelando aos sentimentos mais primários para escalarem a pirâmide da representatividade que o sistema democrático garante. A crise não é a da democracia enquanto sistema que garante a representatividade das escolhas políticas feitas pelos cidadãos em voto livre e universal, mas é algo mais profundo e difuso. O que estamos a ver hoje é apenas o sintoma visível de uma doença que está a corroer o sistema económico, social e político que garantiu uma Europa relativamente próspera, solidária e pacificada durante mais de 70 anos. Depois do “Brexit” e da eleição de Trump, é na França que encontramos a terceira peça deste dominó. Chama-se Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, partido populista, anti-emigração e anti-europeísta, que se apresenta, nas sondagens como favorita à primeira volta das eleições presidenciais de maio de 2017. Chegados aqui, a pergunta é “Como foi possível aquilo que se passou nos EUA, no Reino Unido e que poderá acontecer em França, precisamente em três dos países economicamente e socialmente mais de-senvolvidos e referenciais pela qualidade das suas democracias?” Devemos a quem nos antecedeu, bem como às gerações que nos sucederão, impedir que os erros do passado voltem para nos assombrar. A paz, a concórdia e a solidariedade, mesmo que imperfeitas, não são garantias absolutas. Nunca o foram. Foram erguidas sobre o sofrimento de milhões. 2 – É evidente que a baixa de preços nas portagens da Autoestrada da Beira Interior teve um efeito positivo: aumentou o tráfego e as receitas. Não é propriamente uma notícia inesperada, até porque houve quem alertasse para esta possível combinação de fatores, ainda por cima potenciados numa região onde as alternativas rodoviárias à A23 simplesmente não existem. A tentação, agora, é a de perguntar: “Para além de uma elementar justiça, o que aconteceria se o desconto fosse substancialmente maior?” Por: Nuno Francisco