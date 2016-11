23 Nov 2016, 15:39h



Ter os jornais como companhia na grande aventura do conhecimento

A edição semanal do Jornal do Fundão é utilizada na escola da Mata (Castelo Branco) como auxílio para uma melhor aprendizagem da leitura e da escrita. Os alunos seguem a atualidade regional e fazem exercícios a partir das notícias e das imagens publicadas.

É sexta-feira. Na Escola do 1.º ciclo da Mata, aldeia do concelho de Castelo Branco, é dia de receber o Jornal do Fundão. A auxiliar educativa recolhe o correio que entrega à professora Catarina Fonseca. Esta escola, que resistiu à sangria do encerramento dos estabelecimentos de ensino no Interior do país, tem apenas quatro alunos. A pequena Clara, do 1.º ano; o Tomás, do 2.º ano; o Ruben e da Luana do 4.º ano. Sexta-feira foi dia de exercícios. Os mais velhos estão a terminar quando chegam “as notícias”.

Numa escola onde não há lugar a novas tecnologias (ver caixa) a janela para a região e para o mundo abre-se pelos jornais. Mas o jornal é adoptado na escola da Mata não só para leitura.

“Já acabei o exercício, senhora professora”, anuncia Rúben que “arrumou” as contas de matemática. A professora corrige o trabalho e entrega-lhe o Jornal do Fundão da semana que Ruben abre na secção que prefere: o desporto. “Sou do Benfica mas gosto de seguir as equipas da região”, explica o pequeno. Naqueles minutos de leitura, Rúben “entra” no campo do Póvoa do Varzim, onde o Sporting da Covilhã foi ganhar por uma bola.

Uma das últimas edições do Jornal do Fundão está também na mesa da mais nova da turma, a Clara. A aluna do primeiro ano está a aprender a letra”V”. Com uma tesoura recorta todas as palavras que contenham a letra “V” e cola-as numa folha de papel branca. Catarina Fonseca, a professora, aproveita o que considera oportuno de cada método para que os seus alunos aprendam o gosto pela leitura. “Uma das formas de letras que eles têm de aprender é a letra de imprensa, para além a minúscula e minúscula...”. A maior dificuldade está na identificação das letras mais pequenas, as que constam da coluna de notícias breves. Mas a docente “perdoa” esta distração.

Por: Célia Domingues