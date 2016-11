23 Nov 2016, 15:37h



A tradição ainda se cumpre ao ritmo dos bombos

Na semana em que o Fundão recebe o Congresso do Bombo, o JF dá-lhe a conhecer alguns dos que ajudam a preservar uma tradição que já é património de todos.

“QUEM tem o ritmo do bombo no sangue faz tudo a brincar”. A garantia é de João Matos, que já conta com mais de 45 anos como tocador de bombo. Mantém a mesma genica do primeiro dia e continua “dar umas porradas valentes” no bombo. Sempre com alma e sempre que é preciso, que é como quem diz, sempre que o Grupo de Bombos de Lavacolhos tem uma atuação. Rua acima, rua abaixo - normalmente é esta a grande sala de espetáculos deste tipo de grupos - a moda do bombo segue numa linguagem que une o pífaro, aos bombos, ao canto (no caso de Lavacolhos porque há grupos não têm esta prática), às caixas e, invariavelmente, a todos quantos assistem. Nada deve falhar, nem sequer o momento em que a perna do tocador levanta o bombo.

E como é que sabe qual é o momento certo para cada um dos passos desta dança musical? A resposta é dada pelo emento mais novo do grupo: “Deixamos que o toque do bombo nos toque no coração”. Com apenas 14 anos, este jovem já participa em espetáculos há um ano e apesar de ainda ser alvo de brincadeiras dos mais velhos nada o parece desmotivar, nem sequer o apelo das novas tecnologias. Diz que há tempo para conciliar aulas, computador, amigos e o grupo. De resto, quer ser um tocador de bombo exímio e contribuir para que o Grupo de Lavacolhos seja ainda mais reconhecido e valorizado.

Reportagem completa na edição desta semana.

Por: Catarina Canotilho