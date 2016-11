Fundão (JF Diário)

23 Nov 2016, 15:36h

Associação David Vaz para ajudar a combater o cancro Criada associação para promover ações cujas receitas revertam para investigação/tratamento oncológico. Está criada a Associação David Vaz. O logótipo tem assinatura do designer Francisco Elias e a associação adotou o nome de David Vaz, um jovem fundanense que dedicou boa parte da vida ao desporto e que faleceu precocemente vítima de doença oncológica. A associação foi criada no Fundão por familiares e amigos e pretende honrar a memória de David Pedro Gonçalves Vaz. “Destina-se a promover, divulgar e criar eventos desportivos, culturais, musicais, laser e atividades recreativas, cujas receitas reverterão para organizações e instituições que se dediquem à investigação e /ou tratamentos oncológicos, ou outras similares que contribuam para o reconhecimento e desenvolvimento da Associação”. Toda a informação na edição desta semana do Jornal do Fundão. Por: Lúcia Reis

Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 0 Votos 0 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura