23 Nov 2016, 15:34h

Mais veículos a circular na autoestrada da Beira Interior O aumento de tráfego já se vinha a registar antes da redução de portagens. Concessionária não revela receitas obtida com cobrança. A autoestrada da Beira Interior (A23) regista um aumento de tráfego na ordem dos 4,4 por cento, no comparativo dos primeiros dois meses de redução do valor de portagens (agosto e setembro) com o mesmo período de 2015. Contudo, e apesar de ter sido solicitado pelo JF à concessionária da A23, Scutvias (que operacionaliza o sistema de cobrança de portagens cuja receita fica na concessionária) continua por se saber a relação do aumento de tráfego com a receita cobrada.Viajar nas Autoestrada da Beira Interior ficou mais barato: 2, 30 euros e na Concessão das Beiras Litoral e Alta (A25) menos 2,05 euros. O Governo avançou a 1 de agosto com um desconto de 15 por cento nas portagens das antigas Scut (A4, A22, A23, A24 a A25). Esta redução não afectou as receitas da Infraestruturas de Portugal (IP) que arrecadou mais 500 mil euros só nos primeiros três meses em que desceram os preços, noticiou esta semana o JN. Notícia completa na edição desta semana. Por: Célia Domingues