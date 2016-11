22 Nov 2016, 15:20h

Bloco de Esquerda questiona Governo sobre novas descargas poluidoras no Tejo Deputados do Bloco de Esquerda questionaram o ministro do Ambiente sobre as recentes descargas poluidoras no rio Tejo e a intervenção para parar a "atividade criminosa" dos poluidores. No documento assinado por Pedro Soares e Carlos Matias, os deputados questionam o ministro João Pedro Matos Fernandes se tem conhecimento “da recente intensificação de descargas poluidoras, a partir de Vila Velha de Ródão”, no distrito de Castelo Branco. Na pergunta a que agência Lusa teve acesso esta terça-feira, os deputados bloquistas explicam que há cerca de uma semana e meia que ambientalistas “vêm detetando fortes descargas, sendo bem visíveis as suas consequências” nos troços do rio Tejo que atravessam os concelhos de Vila Velha de Ródão, Nisa, Mação, Abrantes, Constância e Barquinha. Recentemente, a Associação Ambiente em Zonas Uraníferas (AZU) denunciou novas descargas poluentes no rio Tejo, que provocaram a morte a milhares de lagostins, e alegou que a origem da poluição está nas indústrias de Vila Velha de Ródão. "Como pensa o Governo intervir para parar de imediato a reiterada atividade criminosa dos poluidores e acabar definitivamente com a sua impunidade”, questionam os deputados do Bloco de Esquerda.