Sociedade (JF Diário)

22 Nov 2016, 15:17h

Estradas na Serra da Estrela já foram reabertas Os troços de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, que estavam encerrados ao trânsito desde segunda-feira, foram todos reabertos esta terça-feira de manhã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Castelo Branco. Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi retomada às 10h15 nos troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida, que tinham sido fechados às 6h20 de segunda-feira, bem como nos troços Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, que tinham sido encerrados às 18h05 de segunda-feira. O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira “aguaceiros pouco frequentes, mais prováveis no litoral, que serão de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude, e possibilidade de ocorrência de trovoada”. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

