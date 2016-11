22 Nov 2016, 12:32h

Sertã

Sexta edição da Gala de Homenagem a Eugénia Lima A 27 de novembro, domingo, a Casa da Cultura da Sertã recebe a sexta edição da “Gala Eugénia Lima”, a partir das 17 horas. Promovida pela Câmara Municipal da Sertã, a “Gala Eugénia Lima” pretende homenagear postumamente a consagrada acordeonista Eugénia Lima e promover o acordeão, instrumento típico da Música Popular Portuguesa. Nesta gala participarão Tino Costa, Catarina Brilha e José Cláudio da Escola de Acordeão da Sertã, Tiago Pirralho, Andreia Sofia, Grupo de Dança Taconeando e Michel, dançarino francês de sapateado. Nascida em Castelo Branco em 1926, Eugénia Lima iniciou a sua vida artística aos 4 anos no Teatro Vaz Preto em Castelo Branco. Ao longo da sua carreira, fez vários espetáculos, quer em Portugal, quer no estrangeiro, passando ainda pela televisão. Diplomada com o Curso Superior de Acordeão (categoria de professora) pelo Conservatório de Acordeão de Paris, Eugénia Lima fundou a Orquestra Típica Albicastrense, possui inúmeros discos gravados e compõe temas para vários artistas consagrados. Foi agraciada com diversos prémios e distinções, de onde se destacam o “Óscar da Imprensa” (1962), “Dama da Ordem Militar de Santiago da Espada” (1980), Diploma Honorífico atribuído pela União Nacional dos Acordeonistas de França (1984), “Mérito Cultural” (1986) e “Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique” (1995). Faleceu a 4 de abril de 2014. A “Gala Eugénia Lima” está agendada para o dia 27 de novembro na Casa da Cultura da Sertã, com início às 17 horas. A entrada é livre.