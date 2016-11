22 Nov 2016, 12:20h

Belmonte: Almoço Solidário de Natal O Município de Belmonte encontra-se a organizar o XIII convívio Sénior - Almoço Solidário para o próximo dia 04 de dezembro (Domingo) em Belmonte, para dar continuidade à tradição, o almoço vai realizar-se no Pavilhão Multiusos de Belmonte. A Câmara Municipal de Belmonte refere em nota que: "Estas comemorações têm intenção de reunir os seniores do nosso concelho numa Festa de Alegria, Paz e Comemoração proporcionando momentos de agrado e atenuando a solidão diária a que estão expostos os munícipes." À semelhança dos anos transatos, vai ser realizada a Eucaristia à qual se seguirá um almoço natalício, seguido de animação musical, dança e surpresas preparadas pela organização. O almoço convívio tem como população alvo todas as pessoas com mais de 65 anos, inclusive, do nosso concelho. As inscrições deverão ser feitas na Câmara Municipal de Belmonte ou na Sede das Juntas de Freguesia e vão decorrer entre o dia 14 de Novembro e até 28 de Novembro (segunda-feira). A Câmara Municipal de Belmonte, coloca à disposição autocarros e meios de transportes adequados para toda a população que queira participar neste encontro.