22 Nov 2016, 12:08h



Câmara da Covilhã reforça benefícios do cartão municipal social

A Câmara Municipal da Covilhã deliberou na reunião ordinária pública do dia 18 de novembro o alargamento dos benefícios do Cartão Social Municipal às pessoas em situação de desemprego, famílias numerosas, com rendimentos mensais iguais ou inferiores a 80% per capita do valor do Salário Mínimo Nacional, ou que não possuam quaisquer rendimentos.

As novas regras do cartão incluem ainda a alteração do desconto na fatura da água, eliminando-o, passando o titular do cartão a poder usufruir do tarifário social na sua habitação própria permanente, estando esta medida dependente apenas de definições a concretizar proximamente em Assembleia de Acionistas da ADC.

Para o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira estas novas regalias "vão permitir reforçar a cobertura social do município, alargando o universo de beneficiários. A autarquia pretende apoiar e melhorar as condições de vida das famílias mais numerosas ou com mais dificuldades. Estas medidas mostram que solidariedade e igualdade não são palavras vãs no concelho da Covilhã, servindo sim de mote para a ação social do município".