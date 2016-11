22 Nov 2016, 11:57h

Inês Reis campeã nacional de tiro Amaro Teixeira e Inês Reis A atleta do CCD Leões da Floresta sagrou-se campeã nacional de Carabina de pressão de ar de cano articulado a 10 metros no escalão de juniores femininos. A prova realizou-se no estádio do Jamor no passado dia 19 de novembro. Realizou-se no passado dia 19 de novembro na carreira de tiro do Jamor, o Campeonato nacional de Carabina de pressão de ar de cano articulado a 10 metros. O CCD Leões da Floresta participou com 2 atletas conseguindo alcançar uma excelente vitória no escalão de juniores femininos com a atleta Inês Reis, que se impôs à concorrência, sagrando-se campeã nacional da modalidade. Amaro Teixeira, atleta do CCD Leões da Floresta e também treinador da modalidade, participou na categoria de seniores masculinos, na qual se classificou no 22º lugar.