20 Nov 2016, 23:08h

Benfica C. Branco eliminado da Taça de Portugal em futebol O Benfica e Castelo Branco foi eliminado da Taça de Portugal em futebol, este domingo, após derrota caseira com o histórico Vitória de Setúbal (0-2). Os sadinos aproveitaram dois momentos de desconcentração dos albicastrenses na primeira parte para fazerem os dois golos, por Thiago Santana e André Claro, este de penálti. No segundo tempo os albicastrenses bem tentaram, mas o Setúbal foi sempre rigoroso a defender. O Sp. Covilhã é então a única equipa da região nos oitavos de final da prova. Por: Filipe Sanches

