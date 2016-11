19 Nov 2016, 23:40h

Fundão goleia Unidos Pinheirense e sobe ao sexto lugar A Desportiva do Fundão regressou às boas exibições, este sábado, e goleou o Unidos Pinheirense por 6-0, subindo imediatamente ao sexto lugar da classificação da I Divisão Nacional de futsal. Depois da goleada pesada sofrida frente ao Sporting a meio da semana (9-1), os fundanenses quiseram dar uma resposta mais adequada e fizeram uma das melhores atuações da temporada, principalmente no capítulo defensivo, pois raramente permitiram lances de finalização ao adversário. No primeiro tempo apenas houve um golo, por Márcio Moreira, mas na segunda parte a estratégia defensiva dos nortenhos caiu por completo quando, no espaço de um minuto, o Fundão passou para 3-0, com golos do colombiano Yulian e do brasileiro Hugo. O Unidos arriscou tudo com guarda-redes avançado, mas sem efeitos, pois foi a Desportiva a chegar à meia dúzia, por intermédio de Márcio Moreira, Erick e Couto. Por: Filipe Sanches