As pontes entre nós

INCRÉDULO, o mundo assistiu esta semana à eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Insólito é o facto do homem que prometeu na campanha erguer um muro entre os Estados Unidos e o México ser eleito precisamente no mesmo dia em que, 27 anos antes, o mundo assistia esperançado à queda do emblemático muro de Berlim. Talvez seja apenas uma coincidência sem importância, mas este acaso pode ser interpretado pelos mais supersticiosos como um sinal divino, uma espécie de premonição acerca do fim mundo. Sobre o significado deste facto deixarei que o futuro, sabiamente, se pronuncie nas linhas da história ainda por escrever. Mais importante, no presente, é refletir sobre o significado da promessa e nos muros, sejam eles reais ou virtuais.

Num mundo fortemente globalizado, o facto é que os muros parecem estar a germinar e a propagar-se como cogumelos em chão húmido. A recente “crise dos refugiados” deu origem a que alguns muros reais fossem erguidos no interior da europa enquanto outros virtuais eram erguidos em países limítrofes. Tudo numa tentativa de travar o indesejado fluxo migratório. O Brexit é outro exemplo da criação de um muro. Um muro erguido entre os próprios europeus. Outros muros menos visíveis entre nações, continentes ou mesmo entre pessoas têm sido sub-repticiamente negociados e criados na ingenuidade dos povos. Destes, são exemplos alguns acordos económicos, de comércio, investimento e demais parcerias em negociação pela União Europeia.

Em Portugal, apesar de não haver uma ameaça concreta de criação de muros reais, outros muros permanecem erguidos há décadas. Virtuais no formato, mas igualmente autênticos e efetivos nas consequências. São barreiras e entraves de índole diversa que limitam o acesso de pessoas e instituições a recursos e oportunidades. Penso especificamente nas portagens, na distribuição de fundos, no acesso a cuidados de saúde e educação e até no poder das pessoas para escolherem quem as representa no parlamento. Os representantes são maioritariamente escolhidos pelos partidos com base em critérios indecifráveis, mas, ainda assim, facilmente compreensíveis. Já é bastante mau constatar que o distrito de Castelo Branco com os seus quatro deputados elege apenas 1,7 por cento de um total de 230. Aliás, todos os círculos eleitorais do interior, desde Bragança a Beja, ocupam apenas 8,2 por cento das cadeiras do parlamento. São 19 cadeiras em 230! Embora compreenda a aplicação do princípio da proporcionalidade na representação, a verdade é que a voz destas regiões, que no conjunto representam metade do território de Portugal, nunca poderá ecoar nas sessões e galerias do parlamento com a mesma intensidade da voz de outras regiões. São muros gigantescos que assassinam a voz destas regiões, ferem a sua dignidade, lesam a vida das pessoas e guilhotinam o desenvolvimento.

Pensando que estas regiões são, de entre as portuguesas, as que mais próximas da Europa estão, a insistência na manutenção destes e doutros muros, independentemente da sua natureza, só contribui para que estas se sintam cada vez menos parte de um Portugal uno e coeso e mais de uma europa multicultural sem fronteiras, voltando progressivamente as costas àqueles que insistem em manter os muros erguidos.

Talvez este seja um bom momento para que os engenheiros responsáveis pela conceção e edificação dos muros pensem seriamente no assunto, afinem a voz, e ao som de Pedro Abrunhosa cantem em uníssono o tema “pontes entre nós”, enquanto tomam medidas concretas para derrubar os muros edificados. Afinal, é assim que nestas regiões muitos nos sentimos: “E eu, e tu, / perdidos e sós, / Amantes distantes, / Que nunca caiam as pontes entre nós”.

No fim de contas, como disse o Papa Francisco: “Precisamos de pontes, não de muros!”.

Paulo Duarte