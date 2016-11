17 Nov 2016, 15:22h



Uma historiadora persistente

ENCONTREI pela última vez a Maria da Graça Vicente há uns três anos, depois da publicação da sua obra fundamental para os covilhanenses e demais leitores curiosos “ Covilhã Medieval. O Espaço e as Gentes (séculos XII a XV). Ela estava preocupada pelo facto de não encontrar editor para publicar a sua tese de doutoramento que lhe levara muitos anos a fazer e muita pesquisa. Em Janeiro de 2016, o livro surgiu e com o apoio de várias câmaras (Covilhã, Castelo Branco, Fundão, Oleiros e Proença-a- Nova). Isso confirma o belo esforço que estão a fazer algumas autarquias do Interior em prol da publicação de livros.

É preciso lembrar que o panorama editorial português atravessa momentos difíceis ( livros caros, baixa significativa de leitores, pouca curiosidade destes, e, principalmente, os editores querem ganhar dinheiro imediatamente, e insistindo, para transformarem esta área tão especial, tão volúvel, tão sensível, num campo de lucro fácil e racional. São raros os editores que merecem ser denominados editores. Muitos, eufemisticamente, podemos chamar-lhes comerciantes sem escrúpulos ou carrément ladrões de estrada. Bendita a hora em que Maria da Graça Vicente colocou os holofotes da sua pesquisa sobre a Covilhã Medieval. Este seu primeiro livro deu-lhe de imediato uma notoriedade e uma autoridade nesta matéria invulgar. Sabendo como são ciosos os investigadores, isto mais nos confortou e encheu de alegria. Esta obra ( aqui falei dela por ser tão importante para a nossa cidade) retrata a vila da Covilhã desde o seu nascimento histórico ( com o foral de D. Sancho I, que festeja 830 anos neste 2016).

Da sua imensa área geográfica, progressivamente, ela foi amputada pela criação de novos concelhos, alterando as forças em presença – fonte de conflitos futuros. Afastada dos habituais itinerários régios e do dinamismo do litoral ( problemas idênticos aos que acontecem hoje), as suas gentes procuraram encontrar nos recursos locais a possibilidade de desenvolvimento. Vencendo os condicionalismos geográficos, a Covilhã afirmou-se e manteve durante todo o período medieval uma certa primazia na sua região. Foi esta a tese desenvolvida pela nossa autora no livro editado em 2012, com uma belíssima capa representando a Igreja de S. Martinho, e com foto cedida pelo nosso conterrâneo António Garcia Borges. Esta obra obteve o Prémio Augusto Botelho da Costa Veiga, 2012, atribuído pela Academia Portuguesa de História.

Agora em 2016, Maria da Graça Vicente publica “ Povoamento e Propriedade. Entre o Zêzere e o Tejo ( séc. XII- XIV)”. Debruçando-se sobre os espaços entre os dois grandes rios Tejo e Zêzere e até Belmonte e Manteigas, terras que correspondiam ao antigo bispado visigótico da Egitânia, num período específico da Reconquista, ela esclarece-nos sobre o processo de ocupação, povoamento, defesa, economia, etc, em suma, sobre a sua territorialização. Neste grande território, tiveram grande importância os grandes senhores, laicos ou religiosos, no povoamento e na defesa, salientando-se a Ordem do Templo, sediada em Castelo Branco. Noutra dimensão, no seu papel de influência, tem de se citar o clero secular no enquadramento espiritual e assistencial. Mas isto não foi sempre muito pacífico. Recordam-se, por exemplo, as contendas entre o Bispado da Guarda e a Covilhã, nomeadamente sobre a pertença da jurisdição de Caria, pertencente à Covilhã, e devido ao acordo estabelecido entre as duas partes, obrigando-se o Bispo da Guarda ao pagamento anual de 30 libras de dinheiros portugueses e um « jantar» para seis cavaleiros da Covilhã que fossem em « negócio» a Caria.

Outros abusos cometidos contra as populações, desta vez por senhores, foram estes relatados no livro referido : « Aproveitando a passagem de D. Fernando pela Covilhã em 1377, queixou-se Álvaro Gil , alcaide do castelo de Monsanto, dos abusos dos poderosos ao passarem pela sua quinta da Oyta ( Orca?), termo da vila de Castelo Novo. Estes tomavam aos lavradores desses lugares carnes, pão, vinho, cevadas, galinhas, palha, lenha e outras coisas contra suas vontades e nada pagando. Tal era motivo pelo qual, segundo se dizia, de se despovoarem esses lugares…». Fazendo o elogio da arraia-miúda, das gentes, Maria da Graça Vicente dá especial relevo ao trabalho destes. São agricultores, pastores, caçadores, mercadores, almocreves, estalajadeiros, gentes que trabalham o linho, o vinho, o azeite, não esquecendo o trabalho das mulheres em meio rural e urbano. Não podemos falar de todos os aspectos desta obra interessantíssima mas uma coisa é certa : as terras entre o Zêzere e o Tejo foram-se definindo desde 1165, reforçadas pela criação do grande município da Covilhã em 1186, e consolidadas pelas terras de Guidimtesta (Belver) e Açafa (Ródão).

Maria da Graça Vicente tem um amor muito grande pela Covilhã mas não nasceu nela. Viu o dia em Pomar, a sete quilómetros de Sarzedas, a trinta quilómetros de Castelo Branco. Depois de trabalhar num banco, ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e hoje é doutorada em História pela mesma Faculdade. O seu marido é natural de Sobral de S. Miguel, a mais longínqua freguesia do concelho da Covilhã. Está tudo dito.

Manuel da Silva Ramos