17 Nov 2016, 15:17h

Entre a promessa e o anúncio QUANDO, nos meus verdes anos, frequentava as aulas de catequese, havia uma ideia que sempre me despertava curiosidade e, ao mesmo tempo, me angustiava: a do Juízo Final, ou seja, a ideia de que, no final dos tempos (bela expressão), cada um dos homens seria julgado pelas suas ações e omissões neste mundo e, em função disso, destinado à salvação ou à condenação eternas. No caso da política, o Juízo Final chama-se eleições, embora a “salvação” e a “condenação” sejam sempre provisórias, durando no máximo até ao próximo ato eleitoral. Agora que se aproximam as eleições autárquicas, os atuais eleitos começam a ansiar, uns, e a temer, outros, o juízo final dos eleitores. Cada um terá, perante os eleitores, numa das suas mãos tudo o que fez em cumprimentos do seu programa e, na outra, tudo aquilo que deixou de fazer. Há casos, conhecidos, em que a segunda mão, porque praticamente vazia, é muito mais pesada que a primeira. E como o tempo urge procura-se, nestes casos, substituir o não feito pelo anúncio: “não fizemos, mas iremos fazer” (não se sabe quando nem como, mas iremos). Mas o anúncio tem, tal como a sua irmã promessa, um pequeno problema: cada vez que se repete, perde credibilidade; e as obras, por mais que se anunciem, nunca aparecerão por si mesmas. Cada eleitor vai-se sentindo, então, como o cidadão que, depois de dar uma esmola ao homem cego que encontrou no Metro, depara depois com ele a ler o jornal num banco da Avenida da Liberdade… Paulo Serra