17 Nov 2016, 15:16h

Uma indústria inteligente A INDÚSTRIA volta a estar na moda. Sim, durante largas dezenas de anos a palavra indústria remetia para um trabalho pesado, penoso, repetitivo, poluente, e era algo que os pais não recomendavam aos filhos. Era coisa para fazer na China, ou na Índia, longe da nossa vista. As décadas finais do século XX confrontavam o colarinho azul e o colarinho branco. Os serviços, com o seu imaculado colarinho branco, traduziam a sedução de uma boa carreira profissional. Portugal e a Europa desindustrializaram e subalternizaram-se em relação ao resto do mundo, particularmente o asiático. A que por cá subsistia, em Portugal, era uma indústria esperta, de baixo custo, mas pouco inteligente. A nova indústria, a que está na moda, é uma indústria inteligente. A indústria do turismo pressupõe mais do que oferecer estadias. Esta atividade deixa de ser um serviço e passa a indústria quando cria novas atividades turísticas e implementa, e desenvolve, novos conceitos criados de e para a região. Deixa de ser uma atividade passiva para ser uma atividade ativa. E este efeito propaga-se a outras áreas. Nas tecnologias de informação e comunicação começámos por oferecer serviços e hoje oferecemos produtos. Ao passar a oferecer produtos deixámos de definir esta atividade como serviço e passámos a defini-la como indústria. Este é o caminho que tem vindo a ser trilhado com sucesso também na Beira Interior. Veja-se o caso das empresas de confeção, que criam hoje as suas próprias coleções, em lugar de se limitarem a comprar uma coleção, numa qualquer feira italiana, para depois a produzir a baixo preço. Essas não eram indústrias, mesmo que assim lhes chamássemos, eram apenas uma forma de vender serviços de mão-de-obra barata. Em outras áreas industriais esta revolução também acontece. O desenvolvimento do cluster das Tecnologias de Informação e Comunicação criou capacidade para, neste território, também se afirmar esta indústria. Vendem-se produtos, vende-se inteligência e não mão-de-obra braçal. E, por isso, devemos de chamá-las indústrias inteligentes, criativas, e não meras prestações de serviços. Outsystems, Altran, e TimWe Lab são bons exemplos. Numa região onde anteriormente havia farmácias, mera prestação de serviços, hoje temos empresas que desenvolvem produtos farmacêuticos. Veja-se o caso da Labfit no UBIMedical, algo com que nem conseguiríamos sonhar há 10 anos. A indústria voltou a seduzir e, hoje, já não impõe o fato-macaco mas sim a camisa branca. É a indústria da inteligência feita por aqui, em lugares discretos, e para todo o mundo. Esta revolução só se tornou possível pela capacidade de formação vinda dos Politécnicos da Guarda e Castelo Branco, assim como pela locomotiva do conhecimento da Universidade da Beira Interior. A recente parceria entre a Celtejo e a UBI para um Laboratório partilhado mostra que, também na indústria tradicional do papel, a aposta é na inteligência e no desenvolvimento do produto. É todo um paradigma que se altera, e que permite fixar neste território os jovens que para aqui se deslocam para estudar. Ao todo serão cerca de três mil os que, a cada ano, aqui terminam os seus cursos com elevadíssimos níveis de qualificação. Uma elite com saber que permite acreditar no repovoamento deste território de baixa densidade. Todo este trabalho é feito por todos os que na Beira Interior persistem em resistir. Um território que contribui com apenas 10% para o Valor Acrescentado Bruto da Região Centro. Um trabalho feito essencialmente pelo persistente e laborioso tricotar dos municípios, e a quem a CCDR Centro teima em dar prioridade. Em Bruxelas negoceiam-se os apoios comunitários tendo por base o baixo PIB da região, mas depois distribuem-se esses apoios pelo eixo Aveiro, Coimbra, Leiria que é o que apresenta o maior PIB. Aqui, o tempo da esmola já há muito terminou, mas o que é devido não deve ser retirado. Para a região centro crescer tem de crescer onde há mais margem de crescimento, e não onde a riqueza já é elevada. Tudo o resto é retórica que nos ludibriava há 50 anos, mas que hoje já não engana. A Beira Interior, senhores, além de ter indústria inteligente, é hoje um território bastante inteligente. José Páscoa