17 Nov 2016, 15:15h



As folhas cor-de-sol-poente, a Gardunha, a Estalagem da Neve…

O OUTONO tem o sabor do mel da infância; são doces os dias serenos, a paz interior, as recordações…

Em tempo de calma e silêncio, pela Serra da Gardunha, as folhas desprendem-se das árvores, cobrem o chão; os tapetes amarelos, castanhos, ocres… convidam a caminhar e a descobrir movimentos, sons e cheiros de um local sagrado. Com as castanhas dos ouriços regalam-se primeiro os esquilos, os javalis; os donos das quintas têm tempo; as cabras selvagens protegem-se, e saciam-se com o que a terra dá. Bichos felizes agradecem o sol, a chuva, a lua, celebram com os homens a dádiva da serra mãe. Na montanha, pertinho dos céus, o convite à meditação é claro. Olhem a árvore que se desfolha, as aves a endoidar com as cores, os soluços do ribeiro a imitar ecos de alma… Ouçam os concertos clássicos diários, de melros, pardais, rolas, pombos…

A Gardunha, sublime, tem códigos de cor, de luz e de melodias imperfeitas. Reserva de alimentos: os míscaros, os espargos selvagens, os frutos, o pasto, o mato, as lenhas... conferem a este chão o lugar de mãe que alimenta e acarinha. Nas encostas, anicham-se azenhas, moinhos... a prometer o pão a haver.

Neste espaço, a Gardunha e o Fundão acasalam, estimam-se, harmonizam-se. Talvez por isso, a Serra mostra, naquele muro que cerca a antiga Estalagem da Neve, um painel de folhas cor-de-sol-poente que extasiam e deleitam o espírito. A Natureza, manifestação da força criadora, consagra ao divino as (ou)tonalidades da antiga Pousada. Para que lembrem. Lugar divino, ali celebraram o amor, muitos jovens. E fizeram a festa de batismo, louvaram aniversários… e outras datas que fazem valer a vida. A pousada merecia prosseguir este destino; mas vá lá entender-se porquê, já lá vão dois anitos que encerrou. Aprazível, agora, só aquela trepadeira outonal. Sempre que ali passo, temo pelo futuro do edifício. Não terá sido sempre brilhante, a sua história. Mas nos anos 40, foi o Conjunto de Shegundo Galarza, a última moda do país, em música e animação de bailes, que inaugurou a Estalagem da Neve.

D. Fernando d’Almeida mandara construir a Casa do Bico, como inicialmente se denominou. Adquiriu-a depois uma senhora que a lega, por morte, à Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

No Testamento, datado de 1964, manifestava a doadora o desejo de que nela funcione uma instituição que se chamará Casa Mãe de Nossa Senhora da Piedade e que se regerá por Estatutos próprios… Aclara condições. Na primeira, especifica: Na Casa Mãe, deverão residir permanentemente pelo menos 20 raparigas maiores de dez anos e menores de 21anos, escolhidas entre as crianças mais pobres e mais carecidas de amparo familiar, que no ano de admissão na instituição ou no imediatamente anterior, tiverem realizado o seu exame de instrução primária e que revelem maior vocação para o estudo e mais vivo desejo de continuarem a estudar. Nomeia uma comissão encarregada de efetuar a seleção. As crianças admitidas seriam naturais dos concelhos do Fundão e da Covilhã; uma quarta parte das educandas devia ser, porém, recrutada entre as crianças pobres da freguesia da Boidobra. Pretendia que seguissem um ensino de acordo com a sua inclinação e com as posses da instituição. Adianta: Gostaria que desta casa viessem a sair professoras primárias e enfermeiras, profissões em que a mulher pode ser mais útil aos seus semelhantes. Aspirava a assegurar a todas as jovens proteção moral e material. Sabendo que esta Casa Mãe seria o único lar de algumas educandas, desejava que, na altura do casamento, lhes fosse oferecido o vestido de noiva… Meditação interessante sobre o ensino… Também arrependimentos de uma vida que desafiou cânones e a ortodoxia? Melhorara o edifício. Pedira à Câmara do Fundão autorização para ali construir uma piscina e um edifício anexo que se compõe de toalet, balneário, WC lavabos, com distinção para os dois sexos. A Câmara delibera apreciar o projeto quando pudesse ser informada pelo seu engenheiro privativo. Adiava. Percebem-se os motivos. Forças poderosas contrariavam a oficialização da atividade da Casa... Mas as obras foram realizadas; ainda podem ver-se.

Atualmente, a Estalagem tem mazelas; mas o caramanchão das glicínias de flores azuis que podem durar até aos cem anos, e o painel anual de folhas cor-de-sol-poente, no outono, hão de lembrar cada primavera, cada outono, a privação do espaço fantástico e nobre que o Fundão se dá ao luxo de deixar desaparecer. Quando reabre?

Maria Antonieta Garcia