17 Nov 2016, 15:15h



Imagens da Itália

CHEGO a Roma, e a primeira coisa que me chama a atenção é a dureza dos arredores. Casas feias, amesquinhadas por uma vida rasteira de subúrbio – e montes de lixo nas bermas. Vendo isto, compreendem-se melhor certos filmes de Pasolini que se passam nesta cidade e têm uma alma árida de descampado. Mas, quando se chega ao centro, a grande urbe começa a seduzir-nos com os seus venenos, sendo que o seu maior feitiço é o poder.

Os antigos romanos foram uns brutos eficazes: é a conclusão a que se chega visitando o Coliseu e as ruínas do Foro. Tinham uma paixão pornográfica pelo domínio dos outros. No fundo, se pudessem, fariam passar o universo inteiro, com a cerviz curvada e os pés acorrentados, sob os seus arcos do triunfo. A sociedade árida, violenta que eles criaram sentiu a chuvinha de amor do cristianismo como um grande alívio.

De aí o delírio de beleza das igrejas, que veio a seguir. Algumas voando nas suas espirais barrocas, todas maquilhadas por dentro com pinturas geniais. Iluminações de Caravaggio, por exemplo. Nesta metrópole, a alma vai-se tornando uma ourivesaria. Cada templo funciona como um foguetório espiritual – e a apoteose de tais petardos dourados acontece no Vaticano. Contudo, para lá destes esplendores, que não são o melhor rosto do catolicismo, pressente-se o sussurro secreto das límpidas orações que aqui acontecem.

Ouvimos o Papa Francisco falar desde uma janela do Vaticano, e ele é um estranho, um forasteiro feito de uma pura humildade que pouco tem a ver com estes luxos. Defende uma fé em forma de água rezada, que corra pelo mundo saciando os pobres, fertilizando a sociedade. A voz de Bergoglio derrama-se com uma doçura sincera, que desmente a ânsia de mando desta urbe sempre à procura dos mármores do poderio.

Depois dos pedestais de Roma, as delicadezas de Florença. Uma cidade que, quando nela estamos, se torna a nossa namorada. Tons de mel nas ruas antigas, e uma seda azul no céu, enquanto o rio Arno flui dobando verdes de esmeralda. A beleza, que em Roma pesava, trazendo quase sempre um trono anexo, aqui desanda numa leveza de andorinhas. A Galeria dos Ofícios, com as suas pinturas de Botticelli, pode visitar-se ao entardecer, quando o poente é mais uma obra de arte exposta nas janelas.

E, no entanto, a Itália que visitamos é uma sociedade tensa. Inundada de emigrantes africanos, islâmicos, a mercarem garrafas de água em Roma ou aguarelas kitsch nos chãos de Florença. Sempre a fugirem da polícia, que os vai enxotando. Aqui, em Portugal, no nosso cantinho de musgos sossegados, não nos apercebemos da importância histórica que estão a ter estas migrações para países que vivem mais no centro do devir mundial. Em Roma, em Florença, há uma forte presença do exército, inesperada numa nação que julgávamos ser só doçuras de arte. Um país que se sente inseguro – mostra assim as suas unhas. A Europa vive uma hora complicada. Regresso de Itália com quadros de Rafael misturados na memória com um grafismo inquietante de metralhadoras.

Gabriel Magalhães