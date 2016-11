16 Nov 2016, 15:33h



O que pode ver nos próximos dias na região

O JF recomenda: A Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas cruza-se no seu caminho com a banda GNR, no que vai ser um espectáculo único e vibrante. Os GNR acabam de lançar a sua biografia oficial, comemorando 35 anos de carreira e são uma das bandas mais influentes do rock feito em língua portuguesa. Nascidos nos anos oitenta, foram criando um universo de canções que fazem hoje parte do imaginário de gerações, em Portugal. Dia 19 de novembro, às 21 e 30, no Cine Teatro Avenida em CASTELO BRANCO.

MÚSICA

A ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul e a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova vão apresentar o espectáculo audiovisual e musical resultante do projecto “A Canção Raiana Perdida – Raízes Sonoras da Beira Baixa”, que decorrerá no dia 19 de novembro, pelas 21 e 30, no Centro Cultural Raiano, em IDANHA-A-NOVA.

EXPOSIÇÕES

Mais uma vez o Museu do Canteiro assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o Obstetra

Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã. Para além dos populares presépios do figurado de Barcelos ou de Estremoz, nas coleções particulares surgem, cada vez mais, nomes menos conhecidos do

público em geral.Para ver no Museu do Canteiro em ALCAINS de 18 de novembro a 6 de janeiro.

A exposição El Único Jardin – de la Botânica de Johann Hieronymus Kniphof al Jardín de D. João de Mendonça, de Miguel Elias procura valorizar a imagem botânica como

meio para atingir conhecimento científico e sentir poético. Hoje, mais que nunca, é impossível desvincular o conhecimento científico das imagens que o desvendam. Daí a reivindicação do valor do desenho científico de carácter botânico como conhecimento científico em si mesmo. Miguel Elias é pintor, gravador e professor na Universidade de Salamanca. Esta exposição integra-se no projecto Castelo de Artes – Encontros de Castelo Branco. Para ver até dezembro no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em CASTELO BRANCO.

INICIATIVAS

A 20 de novembro, a Alameda da Carvalha, na SERTÃ, recebe a sexta edição da Feira de Objetos Usados e Velharias, a partir das 9 horas. Promovida pelo Município da Sertã e pela VALNOR, à semelhança das edições anteriores, esta feira tem como principal objetivo a venda de objetos usados que podem ser comercializados, oferecendo uma boa alternativa para quem procura bens a baixo valor comercial, promovendo-se, ainda, a redução e prevenção de resíduos.

PENHA GARCIA no concelho de Idanha-a-Nova, vai receber um fascinante Passeio Micológico na manhã de 27 de novembro (domingo).

Não deixe de participar! Esta é a oportunidade ideal para ficar a conhecer algumas das espécies de cogumelos existentes na região. O passeio é organizado pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e pela Junta de Freguesia de Penha Garcia, e orientado por José Gravito Henriques, especialista em micologia. A participação tem o valor de 10 euros, com direito a almoço. Mais informações e inscrições por telefone 277 202 900 ou via email info@turismodenatureza.com.

O Oriental S. Martinho na COVILHÃ promove sábado, 19, entre as 14 e as 18 horas, um workshop de “Reciclagem: Transformar uma Moldura ou Caixa de Sapatos numa Peça de Decoração”. Inscrições na sede do ou pelo e-mail: orientalsaomartinho@gmail.com.

Os “Bolos de Todos os Santos” estarão em destaque no próximo mercado de Produtos da Terra que se realiza já este domingo, 20 de novembro, na Alameda da Carvalha, na SERTÃ. Neste mercado, à semelhança dos anteriores, podem ser adquiridos produtos hortícolas, transformados e artesanato.

No próximo dia 25 a CooLabora irá assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres com uma marcha que decorrerá entre as 11 e as 12 horas, na Alameda da Europa (percurso entre Jardim do Lago e rotunda do Serra Shopping) na COVILHÃ. Conta já com a participação de centenas de jovens dos estabelecimentos de ensino da cidade.