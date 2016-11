16 Nov 2016, 15:30h

EDITORIAL

A corrida para o abismo A questão – e é este o grande problema – é que o disparate, o facilitismo e a irresponsabilidade de alguns sempre tiveram custos elevadíssimos para todos. “E se um dia ou uma noite um demónio se esgueirasse na tua mais solitária solidão e te dissesse: “Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência – e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio (...)” Friedrich Nietzsche O inquietante postulado de Friedrich Nietzsche sobre o “Eterno Retorno”, – exposto aqui de forma muito simples – pode ser entendido que, na essência, estamos condenados a uma sequência de repetições de acontecimentos sem objetivo ou final aparente. Esta visão não deixa de nos vir à memória por estes dias, até porque será pedir demais a alguns que peguem nos livros de História e os leiam com sentido crítico, extraindo as razões sociais e económicas que estiveram na eclosão de várias páginas infelizes da nossa história comum. E, depois, será igualmente audaz pedir que aprendam com os ensinamentos dessa mesma História. O tempo, pelos vistos, não está para isso. Transborda-se o imediatismo, o mediatismo, o aqui e o agora, a indignação de rede social, da retórica irresponsável, dos bodes expiatórios que estão sempre à mão para quando as coisas vão correndo menos bem. É nesta espuma dos dias que parar e pensar antes de emitir uma opinião já passou de moda. O “alerta Trump” deve ser o derradeiro abrir de olhos para quem ainda julga que estamos no domínio da piada, do fenómeno efémero, da graçola com prazo limitado, do “voto de protesto” inconsequente. Agora, este senhor será o novo hóspede da Casa Branca, líder da maior economia do mundo e do mais poderoso exército do planeta. E não perdeu tempo a escolher os primeiros amigos. O presidente eleito dos Estados Unidos já teve contactos com a líder da Frente Nacional francesa, Marine Le Pen e com o líder do partido britânico UKIP, Nigel Farage, um dos grandes impulsionadores do Brexit. Depois, terá tempo, muito tempo, para pôr em prática a retórica dos muros, das repatriações e a enorme onda de instabilidade que se prepara para lançar sobre o planeta. Demandas que estão a alimentar o ego e o ímpeto a forças extremistas por todo mundo, com especial ênfase na Europa. Como escreveu, na segunda-feira, no Público, Jorge Sampaio “É impossível não olhar já para as eleições de 2017 em França e na Alemanha como próximas etapas desta corrida para o abismo”. Uns, entretanto, já terão perdido o sorriso; outros continuam a acreditar num “abanão” geral porque as coisas não estão bem e há que estabelecer uma “nova ordem”. O problema é que o disparate e a irresponsabilidade têm custos. O facilitismo aplicado a fenómenos complexos tem um perigoso retorno. A ignorância não é uma bênção, mas, antes, um pesado fardo. Tudo isto é traduzido no sofrimento de milhões. E o abismo está ali, novamente. O “Eterno Retorno” é tão-só uma questão de memória curta; a recusa em aprendermos com os erros do passado. Por: Nuno Francisco