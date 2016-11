16 Nov 2016, 15:24h

A vitória de Trump pelo olhar de um fotógrafo da Covilhã Carlos Pimentel, fotógrafo da Covilhã, estava no sítio certo há uma semana. Viu de perto as eleições americanas e os protestos que se seguiram à eleição de Donald Trump. Faz hoje dez dias que os Estados Unidos da América (EUA) e o mundo assistiram com espanto aos resultados das eleições norte americanas e à eleição do Republicano Donald Trump para a Casa Branca. O resultado não estava nas previsões da maioria dos eleitores e analistas americanos nem sequer do resto do mundo. As previsões e sondagens deram quase sempre a Democrata Hillary Clinton à frente e poucos, muitos poucos esperavam uma reviravolta nas intenções de voto. A verdade é que o excêntrico Donald Trump, conhecido por participar em programas de televisão e reality shows e por declarações polémicas, ganhou as eleições e é o novo inquilino da Casa Branca. Reportagem completa e fotografias na edição desta semana do Jornal do Fundão. Por: Luís Nave