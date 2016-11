16 Nov 2016, 15:23h



Nestas lojas a idade é um posto

Roteiro por espaços comerciais antigos da Covilhã, Fundão e Belmonte. Marcaram e continuam a marcar o quotidiano das localidades e de diferente gerações.

O sol nasce e a Casa do Leão abre portas. É assim, imagine-se, há quase 200 anos! No número 37 da Rua 1.º Dezembro, na Covilhã, próximo das traseiras do edifício dos Paços do Concelho, ou seja em pleno coração da zona histórica, ainda mora o estabelecimento comercial mais antigo da cidade e da região. Calcula-se que é mesmo o segundo do país.

Bastião da resistência do comércio tradicional, a Casa do Leão constitui um caso singular. Continua a resistir às adversidades do tempo. Na cidade é famosa. Toda a gente a identifica. Há quem agora lhe chame a “loja do Toneca”. António de Almeida Matos trabalha no estabelecimento há mais de 70 anos. Nos dias que correm ainda abre a porta, “por vezes às sete da manhã” e atende clientes ou fala com quem passa, “desfiando recordações”. É uma figura carismática. Os cabelos brancos são o espelho dos 87 anos de vida, quase toda à frente do balcão. Sempre com uma relação de simpatia exemplar com “a freguesia”. Relembra o tempo em que a Casa Leão dominava o centro histórico, tendo chegado a empregar 17 funcionários para atender as cercas de 50 fábricas de lanifícios que ali compravam material. Quando atendia mais de uma centena de clientes por dia e se formavam filas de gente à entrada das portas onde ainda hoje predomina a estampa do Leão.

Nos anos 30 do século passado, a Casa do Leão vendia ferragens, ferramentas, metais, ferro, aço, armas e munições, tintas, materiais de construção. Tinha também várias consignações e representava algumas instituições bancárias.

O senhor António tem o filho a trabalhar consigo. João Matos gere a loja há 40 anos. Não escondem as dificuldades mas tiveram o mérito de se adaptar e resistir aos novos e difíceis tempos do comércio tradicional. O estabelecimento adaptou-se e passou a dedicar-se exclusivamente à venda de ferragens.

A Casa do Leão constitui um símbolo da urbe. Faz parte, indiscutivelmente, da sua história. Recentemente, no 20 de outubro, dia em que a Covilhã comemorou 146 anos de elevação à categoria de Cidade, a Câmara distinguiu-a com a Medalha de Mérito Municipal como reconhecimento pelos serviços prestados, contribuindo para o prestígio e projeção da região.

Por: Romão Vieira, Lúcia Reis e Filipe Sanches.

Notícia completa na edição desta semana.