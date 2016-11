16 Nov 2016, 15:21h

Ano eleitoral ainda é sinónimo de obras? Autarcas garantem que não intensificaram o ritmo por causa do calendário eleitoral e culpam os fundos comunitários por só agora disponibilizar os fundos necessários... Requalificações de teatros e cineteatros, reabilitações de escolas, reparação de redes viárias, construção de parques urbanos, arranjos urbanísticos, substituições de redes de águas, saneamento e telecomunicações, obras em parques industriais ou até em castelos são vários os exemplos de intervenções físicas previstas nos orçamentos municipais para o ano de 2017, o mesmo em que se realizam as próximas eleições autárquicas. A tradição diz que nestes anos o ímpeto reformista dos municípios e o seu alegado amor ao betão aumentam, mas ainda será a tradição o que era? E quererá esta súmula inicial dizer que os executivos guardaram as melhores obras para o fim do mandato ou que vão fazer obras que garantam votos? Ouvidos pelo JF, os presidentes de algumas Câmaras da região garantem que não. À questão do betão respondem com projetos imateriais, apoios sociais e apostas em inovação e captação de investimento. Quanto à calendarização, sublinham que ao longo do mandato foram fazendo várias intervenções de relevo – as quais enumeram - e acrescentam que parte das obras previstas nos orçamentos do próximo ano só não foram feitas antes por falta de cabimentação financeira. Ou seja, segundo referem, o atraso da chegada dos fundos comunitários é o grande responsável por o lançamento de algumas obras coincidir com o ano eleitoral. Mas afinal que obras são essas? Reportagem completa na edição desta semana. Por: Catarina Canotilho