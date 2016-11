13 Nov 2016, 22:27h

Sertanense recupera novamente a liderança O Sertanense derrotou este domingo o Oleiros por 2-1 e recuperou o primeiro lugar da Série E do Campeonato de Portugal, uma vez que o Operário escorregou. Numa ronda em que o Benfica e Castelo Branco não jogou devido a problemas no relvado da Naval, nota ainda para a derrota caseira do Sernache (1-2) com o Sp. Ideal. Na Série E o Gouveia bateu o Pampilhosa por 3-0. No distrital de Castelo Branco, o Águias do Moradal empatou em casa e deixou-se apanhar pelo Alcains no primeiro lugar. Jornada 7: Águias Moradal 1 – Idanhense 1 Belmonte 1 – Académico Fundão 0 IPCB 4 – AD Estação 1 Proença-a-Nova 2 – Atalaia Campo 2 Pedrógão São Pedro 1 – Alcains 4 Folgou: Vila Velha Ródão Por: Filipe Sanches