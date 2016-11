13 Nov 2016, 22:18h

Harramiz continua em grande e põe Sp. Covilhã nos oitavos da Taça Mais um golo decisivo do avançado do Sporting da Covilhã, Harramiz, este domingo, no terreno do Varzim, onde os serranos venceram (0-1) e carimbaram o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O golo surgiu aos 20 minutos de uma partida em que os covilhanenses dominaram quase por completo. A exceção foram os derradeiros minutos. Antes, Medarious enviou uma bola ao poste, ameaçando o segundo golo serrano. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Filipe Sanches