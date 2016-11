Desporto (JF Diário)

12 Nov 2016, 23:55h

Fundão obriga Benfica a suar no jogo grande da jornada A Desportiva do Fundão foi derrotada em casa, na noite deste sábado, pelo Benfica (1-2), no jogo grande da sexta jornada da I Divisão Nacional de futsal. Os fundanenses entraram melhor e abriram o marcador aos dois minutos com autofoco de Henmi, mas os encarnados empataram também com um golo de Márcio Moreira na própria baliza. Na segunda parte Patias deu o triunfo, muito suado, ao líder Benfica. Os fundanenses estão na oitava posição. Na II Divisão, o Cariense derrotou o Ossela por 5-2 e subiu a quarto na Série C, onde o Casal de Cinza continua sem pontuar: derrota com Domus Nostra (4-10). Na Série D houve dérbi e o Ladoeiro derrotou o Boa Esperança por 3-2. No distrital de futsal de Castelo Branco, segunda jornada: Carvalhal Formoso-Retaxo 4-4 e Penamacor-CB Oleiros 3-4. Folgou o Alcaria. Por: Filipe Sanches

