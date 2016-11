11 Nov 2016, 18:36h

Pedido aos leitores do Jornal do Fundão O jornal do Fundão está a desenvolver um trabalho sobre as eleições americanas. Neste sentido gostaríamos de entrar em contacto com leitores ou assinantes do Jornal para que nos relatassem a sua opinião sobre o resultado deste ato eleitoral. Quem morar nos EUA e tenha participado nestas eleições podem contatar via facebook ou para o email. redaccao@jornaldofundao.pt Obrigado pela sua atenção.