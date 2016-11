9 Nov 2016, 17:01h

Sporting da Covilhã no Grupo C da Taça CTT O sorteio da Taça CTT ditou que o Sporting da Covilhã integra o Grupo C juntamente com o Sporting de Braga, Rio Ave e Marítimo. O primeiro jogo dos serranos vai ser disputado no dia 29 de dezembro, aquando da receção ao Marítimo. Segue-se no dia 3 de janeiro a visita ao reduto do Sporting de Braga e, por fim, no dia 11, o último jogo da fase de grupos, a ser realizado em Vila do Conde contra a equipa da casa, o Rio Ave.