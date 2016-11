9 Nov 2016, 15:35h



O que pode ver nos próximos dias na região

O JF recomenda: O Clube Ornitológico da Beira Interior, promove nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no pavilhão da ANIL, na COVILHÃ, a “IX Expo Aves”. Nestes três dias estarão em exposição centenas de espécies de aves exóticas, de rapina e ainda répteis. Nesta edição os visitantes vão poder divertir-se e interagir nos vários shows de aves exóticas e de rapina, que a organização vai proporcionar.

TEATRO

No dia 11 de Novembro, a Ajidanha apresenta o espectáculo “OPUS” no auditório do Teatro Clube de ALPEDRINHA. A peça fala Dele, das suas dúvidas e angústias, na companhia de quem fez Dele, quem Ele é.Encenação de José Carlos Garcia; Assistência de encenação: Ana Peres e Ramón de los Santos, interpretação de Bruno Esteves e Rui Pinheiro. Desenho de Luz: colectivo. Cenografia: António Nunes, Maria Helena Batista e Rui Varão.

MÚSICA

Os “Sons à Sexta” regressam no dia 11 de novembro, sexta-feira, às 22 horas, no auditório d’ A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, no FUNDÃO, com o concerto de Best Youth. Este dueto de indie-pop, com origem na cidade do Porto, é formado por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas. Os bilhetes terão o custo de 5 euros e poderão ser adquiridos na bilheteira da Moagem, num evento organizado pelo Município do Fundão e que conta com o apoio da rádio nacional Antena 3 e com a presença do Gin de Cereja do Fundão.

A Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas cruza-se no seu caminho com a banda GNR, no que vai ser um espectáculo único e vibrante. Os GNR acabam de lançar a sua b iografia oficial, comemorando 35 anos de carreira e são uma das bandas mais influentes do rock feito em língua portuguesa. Nascidos nos anos oitenta, foram criando um universo de canções que fazem hoje parte do imaginário de gerações, em Portugal. Dia 19 de novembro, às 21 e 30, no Cine Teatro Avenida em CASTELO BRANCO.

Com SATIE.150, a pianista Joana Gama assinala os 150 anos do nascimento de Erik Satie. Neste recital, a obra do compositor francês é intercalada com a de compositores que com ele partilham o gosto pela desformalização da música, ainda que com resultados distintos: John Cage, grande admirador e divulgador da música de Satie, junta-se a nomes como Carlos Marecos, Arvo Párt, John Adams e Alexander Scriabin, este último contemporâneo de Erik Satie e também amante do esoterismo. Dia 11 de novembro no Cine Teatro Avenida em CASTELO BRANCO. Entrada cinco euros.

EXPOSIÇÕES

Mais uma vez o Museu do Canteiro assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o Obstetra

Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã. Para além dos populares presépios do figurado de Barcelos ou de Estremoz, nas coleções particulares surgem, cada vez mais, nomes menos conhecidos do

público em geral. Estes presépios de artesãos emergentes primam, cada vez mais, pela originalidade e pelo uso diversificado de materiais. Muitos dão preferência a materiais reciclados. Outros a materiais locais. Para ver no Museu do Canteiro em ALCAINS de 18 de novembro a 6 de janeiro.

A exposição El Único Jardin – de la Botânica de Johann Hieronymus Kniphof al Jardín de D. João de Mendonça, de Miguel Elias procura valorizar a imagem botânica como

meio para atingir conhecimento científico e sentir poético. Hoje, mais que nunca, é impossível desvincular o conhecimento científico das imagens que o desvendam. Daí a reivindicação do valor do desenho científico de carácter botânico como conhecimento científico em si mesmo. Miguel Elias é pintor, gravador e professor na Universidade de Salamanca. Esta exposição integra-se no projecto Castelo de Artes – Encontros de Castelo Branco. Para ver até dezembro no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em CASTELO BRANCO.

INICIATIVAS

Os melhores vinhos e licores estão de volta a SÃO MIGUEL D’ACHA, nos dias 12 e 13 de novembro, para um fim de semana de animação, música e atividades para todas as idades. O 7.º Festival de Vinhos e Licores traz dezenas de expositores de vinhos, licores e produtos regionais, para saborear com tempo e em família, durante dois dias a não perder.