9 Nov 2016, 15:32h

EDITORIAL



Calar o silêncio

Foi possível vencer o silêncio pela proximidade, pela partilha e pelo afeto. Sábado foi um dia muito especial. O Interioridades cumpriu o seu desígnio.

OLHAR para este lugar de ausência e perscrutar o que tem para nos dizer. Porque quem quer entender estas terras e estas gentes tem que compreender os distintos tons e compassos do silêncio, tal como se estivéssemos a ler uma pauta musical. Ler e ouvir o que omite, o que varreu para lugares longínquos, as casas que entregou ao vazio, as famílias que separou, a esperança que sequestrou, o esquecimento que entregou numa bandeja. É o uivo do silêncio que trespassa estas serranias, a memória dos ausentes que se arrasta por estas calçadas, onde as escassas casas habitadas deixam apenas antever uma realidade marcada pela inevitabilidade da perda.

No último sábado de manhã, em Vale D´Urso, nesta pequena aldeia com cerca de três dezenas de habitantes, o ribombar do Grupo de Bombos do Souto da Casa ecoou bem alto, lá de onde deve ecoar: no alto da aldeia, bem junto à capela. Estava dado o início ao primeiro capítulo do Interioridades, um projeto gizado para rasgar silêncios, para aproximar e partilhar, para olhar nos olhos as comunidades consumidas pelos estigmas da interioridade e dizer-lhes que há quem se importe. O Interioridades cumpriu o seu desígnio: juntou, abraçou, envolveu a comunidade e personalidades que se inquietam com as realidades que trespassam este Interior silencioso, que vive longe dos centros de decisão, que percorre os dias longe das páginas de jornais e dos ecrãs da televisão, que está distante demais para ser prioridade. Este foi um imenso abraço que se concretizou, sublinhando uma iniciativa que arrancou marcada pelo sucesso.

Neste primeiro capítulo do projeto Interioridades não se resolveram os problemas do Interior, não se receitaram curas milagrosas para males profundos. O que ficou patente na pequena capela da aldeia, onde decorreram as intervenções, foi um poderoso sinal de que há quem se preocupe; que há quem tente. E, acima de tudo, que há quem não queira que o silêncio seja o nosso porta-voz. E isso bastou para ter valido a pena. Como tal, este é o momento de se deixar registado para a posteridade quem deu alma ao início deste projeto, demonstrando desde a primeira hora um absoluto comprometimento para com os ideais do Interioridades: João Paulo Catarino (coordenador-adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior); Paulo Fernandes (presidente da Câmara Municipal do Fundão); Maria das Dores Ladeira (presidente da Junta de Freguesia do Souto da Casa); Alexandre Leonardo (realizador); David Caetano (presidente dos Caminheiros da Gardunha); Maria Antonieta Garcia (socióloga); Pedro Salvado (diretor do Museu Municipal do Fundão); José Páscoa (pró-reitor da UBI); Vítor Andrade (coordenador de Economia do Expresso e fundador do projeto “Bendada Aldeia Cultural”) e Rui Simão (coordenador-executivo da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto). A estas personalidades soma-se o envolvimento do Grupo de Bombos do Souto da Casa, do grupo de cantares “Ponto e Linha” e de todos os que ajudaram na logística e na elaboração do tradicional almoço e magusto. E, claro, a população de Vale d´ Urso. Foi possível vencer o silêncio pela proximidade, pela partilha e pelo afeto. Sábado foi um dia muito especial. Até breve.

Por: Nuno Francisco