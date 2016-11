9 Nov 2016, 15:29h

Cova da Beira queixa-se de ''bloqueios'' na saúde Queixas são partilhadas pelos responsáveis da saúde, pelos autarcas da Covilhã e do Fundão e também pelo provedor da Misericórdia do Fundão. Estão mais tensas do que nunca as relações entre a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) e os responsáveis da Saúde da Cova da Beira. Se difíceis já eram, desde há alguns anos, piores ficaram nos últimos dias, desde que responsáveis da saúde e autarcas começaram a pôr publicamente em causa a atitude de José Tereso relativamente às justas pretensões da região. “A Administração Regional de Saúde do Centro é uma força de bloqueio relativamente às pretensões do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB)”, afirmou o diretor daquela estrutura hospitalar, na sessão de abertura das Jornadas de Cuidados Continuados organizadas pela Santa Casa da Misericórdia do Fundão, confessando, perante os presentes, que prefere ir diretamente a Lisboa ao Ministério da Saúde, do que à ARS a Coimbra. Reportagem completa na edição semanal.