9 Nov 2016, 15:28h



Ex-seminário será centro tecnológico

Seminário do Fundão vai acolher Centro de Demonstração de novas ferramentas tecnológicas para a agricultura e gestão do espaço rural. Anúncio foi feito esta semana.

O FUNDÃO vai ter um centro para as empresas de base tecnológica mostrarem soluções avançadas para a agricultura e para a gestão do espaço rural, anunciou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes. Funcionará no Seminário do Fundão, que o município vai arrendar por um período de 25 anos, e as empresas que desenvolvam componentes tecnológicas ligadas à internet das coisas e à robótica poderão começar a mostrar e a experimentar o que fazem já no início do próximo ano.

O Centro de Demonstração e Experimentação “Smart Rural” contemplará, simultaneamente, a possibilidade de experimentação dessas novas ferramentas tecnológicas associadas à robótica e à agricultura de precisão.

“A ideia é atrair start-ups e projetos de investigação aplicados à agricultura. As empresas que queiram expor ou experimentar novos produtos avançados podem fazê-lo nesse centro que vamos criar no Seminário e nos terrenos adjacentes”, referiu o presidente da Câmara, que diz já ter interessados para o futuro centro.

“A internet das coisas é uma tendência mundial que está a gerar empregabilidade e queremos transformar parte do espaço do seminário em salas de demonstração do novos projetos que se vão desenvolvendo”, acrescenta o autarca, recordando que há muitas empresas a apostar no desenvolvimentos de componentes mais avançadas para a agricultura e para o espaço rural e que não têm um centro onde possam expor, mostrar e experimentar esses novos produtos do mundo da tecnologia.

Por: Lúcia Reis