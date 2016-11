9 Nov 2016, 15:26h



Vencer o silêncio pela palavra e pelo afeto

A aldeia de Vale d’Urso acolheu no sábado o primeiro capítulo do projeto 'Interioridades', uma iniciativa do JF que juntou várias personalidades em torno da reflexão sobre o território.

Suster o declínio demográfico. O grande desafio que se coloca aos territórios do Interior foi apontado por Maria das Dores Ladeira, presidente de Junta de Freguesia do Souto da Casa, durante a sessão de abertura do Interioridades, uma iniciativa do JF que se realizou no sábado na aldeia de Vale d’Urso, anexa do Souto da Casa e uma das que tem menor densidade populacional no concelho do Fundão. É também uma das primeiras a ser um retrato claro de uma realidade que, se nada for feito, abrangerá toda a região. A sangria populacional já começou há muito e a inversão afigura-se cada vez mais difícil, senão impossível. É a dura realidade a falar mais alto. Tão alto que hoje o termo inverter já foi substituído pelo “suster”. Não terá sido por acaso que Maria das Dores Ladeira o usou, frisando que mesmo assim se está perante um desafio.

Um desafio para o qual todas as respostas, visões, experiências e saberes poderão contar, conforme frisou o diretor do JF, Nuno Francisco, adiantando que a iniciativa deverá ser replicada, pelo menos, duas vezes por ano. Encontros que pretendem afirmar-se como um contributo para a promoção do debate e reflexão, elementos fundamentais para iniciar qualquer alteração.

Uma alteração para a qual todos podem contribuir, a começar pelos políticos eleitos, independentemente do partido pelo qual tenham sido candidatos. O Interior e o desenvolvimento do território terão de ser colocados acima das cores partidárias. O Interior terá de ser alvo de um pacto interpartidário, conforme referiu o coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, João Paulo Catarino.

Antes deles, já o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, tinha abordado a questão, assumindo que está “muito preocupado” com o facto de o amplo consenso conseguido entre os autarcas e municípios relativamente ao estatuto dos territórios de baixa densidade não ter sido seguido na Assembleia da República.

Especial 'Interioridades' na edição desta semana do Jornal do Fundão.

Por: Catarina Canotilho