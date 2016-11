9 Nov 2016, 15:25h



PS Fundão ouve opiniões para fazer programa

Socialistas mudam estratégia e trabalham plano autárquico ainda antes de escolherem o candidato.

Militantes, simpatizantes e amigos do PS participaram no encontro realizado no último sábado na Moagem para colher contributos para o programa com que os socialistas pretendem apresentar-se ao eleitorado do concelho nas eleições autárquicas do próximo ano.

Ainda sem candidato definido, a concelhia decidiu avançar com o trabalho de auscultação de ideias e sugestões para o programa , promovendo um encontro concelhio.

“Primeiro, quisemos ouvir as pessoas sobre o que anseiam para o concelho do Fundão”, disse ao JF a presidente da estrutura local do PS, Conceição Martins, explicando que o objetivo foi realizar uma jornada de trabalho, tendo em vista a elaboração do programa autárquico para 2017.

Notícia completa na edição semanal.

Por: Lúcia Reis